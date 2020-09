Meteo, le previsioni del 7 settembre

L'inizio della settimana porta un peggioramento delle condizioni, in particolare sul Nord Italia dove arriva una nuova perturbazione atlantica. Nuvole e qualche debole piovasco anche sulla Sicilia mentre il tempo resta stabile nelle altre regioni del Centro e del Sud

Una perturbazione atlantica porta cattivo tempo sul Nord Italia con la settimana che inizia con rovesci e temporali. Nuvole anche in Sicilia a causa di una perturbazione che si avvicina dal Nordafrica, condizioni stabili nelle restanti regioni del Centro e del Meridione. Temperature in calo nel Settentrione (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord La settimana inizia con piogge e temporali, anche intensi, sulle regioni di Nordovest e rovesci in tutta l'area settentrionale del Paese. In serata il tempo migliora un po' ovunque a eccezione del basso Piemonte. Scendono nettamente le temperature con massime tra i 21°C e i 26°C. Cielo molto nuvoloso con pioggia e temporali per tutto il giorno e migliaramenti in serata a Milano con allerta per pioggia e temperature tra una minima di 18°C e una massima di 24°C. Stessa allerta anche a Torino dove si attende un lunedì di pioggia dalle prime ore del mattino fino a tarda notte.

Le previsioni al Centro Piove sull'Appennino e in Toscana con rovesci e isolati acquazzoni. Il sole continua a splendere nelle altre regioni con le temperature massime che si mantengono stabili tra i 25°C e i 29°C. Lunedì di sole alternato a qualche nuvola a Roma con una massima fino a 30°C, cielo nuvoloso a Firenze con temporali in tarda serata e allerta meteo per vento. Durante la giornata nel capoluogo toscano si registra un ampio cambio di temperatura da una minima di 17°C a una massima di 30°C.