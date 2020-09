Toro semina il panico a Olbia, abbattuto con un colpo di fucile

È stato abbattuto con una fucilata il toro che stamattina ha seminato il panico nelle strade alla periferia di Olbia, nella zona di Basa. Le forze dell'ordine - che sono accorse in massa con Polizia locale, agenti del Commissariato e della Stradale, Vigili del fuoco, Forestale e Guardie zoofile - dopo aver isolato l’animale in un campo, lo hanno ucciso. Il toro era scappato da un allevamento vicino alla città e aveva caricato auto e persone.

Tentativi di sedare il toro andati a vuoto

Prima di abbattere l’animale, le forze dell’ordine hanno provato a sedarlo - con l’aiuto di un veterinario - sparandogli dei proiettili di anestetico, ma senza effetto. Si è quindi arrivati alla decisione di ucciderlo, perché ritenuto troppo pericoloso. Come scrive La Nuova Sardegna, il veterinario ha spiegato che "non c'erano alternative. Lo avevamo colpito con due dosi di anestetico ma non sono bastate a tramortirlo: era troppo inferocito". Il toro faceva parte di una mandria di bovini che, secondo i primi accertamenti, era di proprietà di un allevatore deceduto nei giorni scorsi. Gli animali sarebbero quindi rimasti momentaneamente senza custodia.