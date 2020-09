Lecco, trovato il corpo della 12enne dispersa nel lago di Como

È stato ritrovato nel lago di Como e poi recuperato il corpo di Fatou, la ragazzina di 12 anni che nel pomeriggio del 27 agosto non era più riuscita a riemergere dall’acqua. Dopo cinque giorni di ricerche, il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco a una profondità di 125 metri al largo di Abbadia Lariana (Lecco).

Mentre faceva il bagno è stata trascinata via

La ragazzina si trovava con la famiglia, originaria del Ghana e residente nel Monzese, sulle sponde del Lario - il ramo lecchese del lago di Como - per trascorrere qualche ora di relax. Mentre faceva il bagno insieme alla madre, entrambe si erano trovate in difficoltà: la 12enne era stata trascinata via dalla corrente in pochi secondi, mentre la donna era stata aiutata dal marito a ritornare a riva. Erano subito scattate le ricerche, andate avanti anche durante le giornate di maltempo. Il corpo di Fatou è stato individuato a circa 200 metri di distanza dalla spiaggia in cui si trovava la famiglia.