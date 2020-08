Meteo, le previsioni di martedì 1 settembre

Tempo in via di stabilizzazione sulla Penisola dopo il forte maltempo dei giorni scorsi. Cieli sereni al Nord, eccetto che sul Triveneto dove sono attese ancora precipitazioni in particolare sul Friuli Venezia Giulia. Qualche residua instabilità al Centro, mentre al Sud temperature in calo ma sole generalmente prevalente

Schiarite e tempo che si stabilizza, martedì 1 settembre, dopo le forte perturbazioni e la forte ondata di maltempo che hanno colpito l'Italia nei giorni scorsi. Torna ad alzarsi la pressione, sarà sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte della Penisola, a parte un po' di instabilità residua sul Triveneto e cieli coperti in Toscana nel Grossetano, in Puglia e nel Messinese. Temperature generalmente in aumento al Nord e al Centro, in calo al Sud (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord leggi anche Maltempo Alto Adige, riaperta Autobrennero: sospesa evacuazione a Egna Al Nord tempo decisamente più soleggiato rispetto ai giorni scorsi, salvo sporadici e locali rovesci pomeridiani sul Triveneto, in particolare su Friuli Venezia Giulia e rilievi. Altrove, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime tra 21 e 25 gradi in leggero aumento: a Milano si toccheranno i 25 gradi, a Torino 26.

Le previsioni al Centro approfondimento Maltempo, alberi e rami caduti a Roma Al Centro generale variabilità. Al mattino possibili foschie sulle zone pianeggianti e vallate di Umbria e Lazio settentrionale. Possibili locali temporali diurni su Toscana e Appennino settentrionale. Tempo più stabile dalla sera, con solo nubi stratiformi in transito. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. A Firenze la colonnina di mercurio raggiungerà i 27 gradi, così come a Roma.