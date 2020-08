15/23 ©Getty

In Sardegna, la procura di Tempio Pausania indaga sui contagi nei locali della movida in Costa Smeralda dove si sono registrati focolai di Covid, come nel caso del Billionaire con 58 positivi, e sui resort in Gallura. I magistrati, coordinati dal procuratore Gregorio Capasso, hanno aperto un fascicolo d'inchiesta che per ora non vede nessun indagato e nessuna ipotesi di reato