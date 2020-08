Coronavirus, il bollettino del 30 agosto

Calano leggermente i nuovi casi registrati in 24 ore, ma sono diminuiti anche i tamponi fatti rispetto al giorno precedente. Quattro i morti, terapie intensive stabili. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 30 agosto. I nuovi casi di coronavirus in Italia sono 1.365 (contro i 1.444 di ieri), sparsi in tutte le regioni: in testa la Campania con 270, poi Lombardia con 235, Lazio con 156, Veneto ed Emilia Romagna con 109. I nuovi tamponi sono 81.723, mentre ieri erano stati quasi 100mila in un giorno (ma la Regione Basilicata comunicherà domani il dato di oggi). Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva resta relativamente basso da settimane, anche se per il terzo giorno consecutivo è in aumento: ad oggi sono 86 (+7). Sempre sulle terapie intensive, si conferma l'andamento molto diverso rispetto ai mesi scorsi: l'8 marzo a fronte di 1.494 nuovi casi i ricoverati erano +83, mentre il 30 agosto con 1.365 nuovi contagi le terapie intensive sono aumenate di 7 unità. Negli ultimi 7 giorni, inoltre, l’età media dei nuovi contagiati si è abbassata (29 anni, come riporta l'Iss) e molti sono asintomatici (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).