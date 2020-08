Meteo, le previsioni di venerdì 28 agosto

Ultima ondata di calore in Italia, il weekend in arrivo porta il peggioramento del clima a partire dal Nord. Nella giornata di venerdì 28 agosto previsti temporali, anche forti, che arrivano sulle Alpi occidentali, mentre il caldo e il cielo sereno persistono al Sud. Mentre nel Settentrione si provano i primi accenni autunnali, le temperature si rialzano nel Meridione ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Piogge e temporali intensi arrivano al Nord, sulle Alpi Occidentali verso il Piemonte e la Lombardia. Previsti rovesci in particolare dal pomeriggio su tutto l'arco alpino e sulla Valle d'Aosta. In calo le temperature massime, che oscillano tra i 26°C e i 31°C. Nubi in aumento portano temporali nel pomeriggio e nella serata a Milano dove c'è allerta meteo per pioggia. La minima tocca i 23°C. Nuvole con rovesci dal pomeriggio a Torino. Allerta meteo per pioggia anche nel capoluogo piemontese.

Le previsioni al Centro

Venerdì di cielo sereno e soleggiato sulle regioni centrali, a eccezione di qualche nuvola sulla Toscana. Le temperature restano stabili e prosegue il caldo con massime tra i 29°C e i 34°C. Qualche leggera nuvola di prima mattina a Roma, poi torna il sereno con una giornata calda e soleggiata nella Capitale e allerta meteo per afa. Nuvole alternate a schiarite, ma senza rovesci, a Firenze dove si registra allerta meteo per afa e massime fino a 33°C.

Le previsioni al Sud

Sole spendente, mare calmo e assenza di vento al Sud, le condizioni meteo migliorano anche in Puglia. Tornano a salire le temperature con massime tra i 30°C e i 35°C. Nubi sparse al mattino e sole splendente al pomeriggio a Napoli. Venerdì caldo con punte fino a 30°C nel capoluogo campano e allerta meteo per afa. Stessa allerta anche a Palermo dove la giornata è serena a partire dalla mattina.