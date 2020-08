Meteo, le previsioni del 25 agosto

Ancora qualche fenomeno sparso al Nord dove però sono previsti rasserenamenti dopo il maltempo di domenica e lunedì. Nuvolosità variabile al Centro e temperature in leggera diminuzione. Possibili piovaschi anche al Sud, specie in Campania, Puglia e Basilicata

Per la giornata di martedì 25 agosto le previsioni meteo indicano ancora qualche residuo di variabilità al Nord ma tempo decisamente migliore rispetto a quanto visto domenica e lunedì con i disagi creati in Veneto ( FOTO ). Previsti anzi ampi rasserenamenti già a partire dal pomeriggio con temperature in leggero rialzo. Al Centro nuvole sulle zone appenniniche e adriatiche con locali piovaschi, più probabili nelle ore centrali e tempo più soleggiato altrove. Possibili piogge anche al Sud dove le temperature sono registrate in calo rispetto ai giorni precedenti. ( LE PREVISIONI )

Il tempo al Nord

Migliora sensibilmente tempo al Nord dopo i nubifragi che hanno colpito in particolare il Veneto tra domenica e lunedì. A Milano i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata anche se non sono esclusi addensamenti serali. Nel capoluogo lombardo la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C. A Torino temperature comprese tra 15 e 29°C.

Il tempo al Centro

Al Centro qualche fenomeno diurno si svilupperà poi lungo la dorsale appenninica, in prevalenza debole e sparso in particolare sul settore toscano. Soleggiato nelle restanti zone anche se le temperature potrebbero diminuire rispetto al weekend precedente. A Firenze prevista una giornata di sole con la colonnina di mercurio compresa tra 18 e 34°C, mentre a Roma le temperature non supereranno i 32°C con una minima di 20°C.

Il tempo al Sud

Al Sud nuvolosità irregolare su Campania, Basilicata e Adriatico con locali piovaschi, possibili piogge anche in alcune zone della Puglia, specie al pomeriggio. Tempo bello altrove ma temperature in calo. A Napoli nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte possibili precipitazioni. Temperature comprese tra 20 e 31°C. A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio con una massima di 30°C.