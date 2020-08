4/24 ©Getty

Il 22 agosto sono stati rilevati 33 nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. "Rilevanti- si legge in una nota della Regione - sono i contagi contratti nelle discoteche, ai quali si aggiungono nella misura intorno al 10% del dato di oggi quelli importati da migranti, rientri dalle ferie (Spagna, Sardegna) o da paesi per ragioni di lavoro (Albania, Romania, Kosovo, Turchia). L'età media delle persone contagiate è in forte calo"

Il bollettino con i dati aggiornati al 22 agosto