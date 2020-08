Covid-19, Burioni critica le dichiarazioni di Boldi: “Non fa ridere"

“No, non fa ridere”. Questo il commento del virologo Roberto Burioni al post pubblicato da Massimo Boldi su Facebook sul tema del coronavirus in cui venivano citati i “potenti padroni del pianeta che vogliono terrorizzare il mondo”. "Chi è un personaggio famoso e amato dal pubblico deve pesare con attenzione le parole su argomenti così importanti per la salute di tutti”, ha sottolineato Burioni dalla sua pagina Facebook ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUL CORONAVIRUS - I CONTAGI DA RIENTRO ).

Il post di Boldi: "I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a loro stessi"

leggi anche

Roberto Burioni abbandona la tv: "Torno alla mia aula universitaria"

Boldi, nel suo post, aveva scritto: “Stiamo vivendo un mondo che NON va per niente bene. I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, Monti, regioni, stati. Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Hill”. Poi, dopo le polemiche nate dalle sue parole, l'attore è tornato a scrivere su Facebook:"Ho scritto di getto il mio pensiero perché guardando le fotografie delle mie figlie in vacanza da una settimana insieme ai loro figli ovvero i miei nipotini, mi è assalita l’angoscia per il loro futuro". E ha concluso: "Con il mio post ho mosso tanti argomenti importanti, teologia, attualità, Pandemia, fede, Politica e tutto quel che desideri. Se lo desideri".