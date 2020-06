Roberto Burioni abbandona la tv: "Torno alla mia aula universitaria"

“Torno alla mia aula, quella universitaria”. Il virologo Roberto Burioni in un’ intervista al Corriere della Sera , ha spiegato di aver deciso di dare un taglio netto alla sua esposizione mediatica. “Starò in silenzio stampa almeno fino all’autunno", ha spiegato il professore ordinario di Microbiologia e Virologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. "In tv e sui giornali ho detto quello che dovevo. Ora per un po’ non andrò nei media” ( CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE ).

"In Italia non ti perdonano la popolarità"

approfondimento

Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO

Il professor Burioni si allontana dai media non senza un po’ di amarezza perché la sua popolarità gli è costata anche reazioni negative sui social network. Nonostante il fatto che, a suo avviso, le sue previsioni siano state spesso confermate. “Nessuno va a prendere le frasi che ho rilasciato il 22 gennaio – spiega il professore - quando ho detto testualmente: ‘Le autorità europee hanno affermato che il rischio che il virus arrivi in Europa, e in particolare in Italia, è minimo. Io non sono per niente d’accordo con loro, ma spero vivamente di sbagliarmi’. Che dire? In Italia ti perdonano tutto, ma non la popolarità".

"Il linguaggio della tv non è quello della scienza"

L’esperto abbandona così anche l’appuntamento fisso con il salotto di Fabio Fazio: “Un’aula televisiva come quella è stata una palestra importante e, sono onesto, molto gratificante. Ma il linguaggio della tv non è quello della scienza. I suoi tempi non sono quelli della scienza”. Per Burioni la tv espone a continui fraintendimenti: “Si viene travisati, esposti al rischio di dire cose mai dette. Mi hanno attribuito di tutto”.