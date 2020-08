Meteo, le previsioni di venerdì 21 agosto

Sole e caldo protagonisti in tutta l'Italia per l'intera giornata. È in arrivo una nuova ondata di calore dal Nord Africa che fa alzare le temperature in particolare sulle regioni centrali, sulla Sicilia e sulla Sardegna

Una nuova ondata di calore proveniente dal Nordafrica porta sole e caldo in tutta l'Italia. Venerdì e sabato, in particolare sulle regioni centrali, sulla Sicilia e sulla Sardegna, il termometro sale di alcuni gradi. L'alta pressione garantisce bel tempo in tutto il Paese da Nord a Sud (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord Cieli sereni e giornata soleggiata al Nord con qualche lieve addensamento nuvoloso al mattino sulle Alpi e sulle Prealpi. Le temperature sono in aumento con massime tra i 32°C e i 37°C. Sole e caldo a Milano dove resta l'allerta meteo per afa con massime fino a 34°C. Nubi sparse altenate a schiarite a Torino ma non sono previste piogge. Anche nel capoluogo piemontese rimane l'allerta per afa.

Le previsioni al Centro Sole splendente in tutte le regioni del Centro, a eccezione di qualche nuovola nel pomeriggio sull'Appennino. Si alzano di qualche grado le temperature massime che variano tra i 33°C e i 38°C, segnando un venerdì particolarmente caldo in Toscana ed Emilia Romagna. Cielo sereno per tutta la giornata e allerta afa a Roma dove si registra una massima fino a 34°C. Stesso allarme anche a Firenze dove si toccano i 38°C con un venerdì caratterizzato da cielo sereno e soleggiato.