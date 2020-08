Meteo, le previsioni del weekend di Ferragosto

Buone notizie per tutti coloro che trascorreranno il Ferragosto in vacanza e all'aria aperta: la tradizionale festa dell’estate trascorrerà all’insegna del sole e del caldo. L’area più rovente sarà il Sud dove si toccheranno punte di 36-38 gradi. Dalla prossima settimana sono attesi due eventi meteo particolari: martedì e mercoledì sono attesi forti temporali al Nord e poi si darà il via alla più forte ondata di calore della stagione