Meteo, le previsioni di venerdì 14 agosto

Su gran parte dell’Italia sole e caldo, anche afoso, con temperature elevate. Instabilità, invece, a ridosso dell’arco alpino. Sono queste le previsioni meteo per venerdì 14 agosto. L’alta pressione africana, quindi, garantisce il bel tempo, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, su quasi tutto il nostro Paese. Ma attenzione a qualche temporale sull'arco alpino, con fenomeni in locale sconfinamento alle pianure, soprattutto del Triveneto ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Al Nord, giornata caratterizzata dall’instabilità su Alpi e alta Val Padana. In particolare, attesi al mattino temporali forti sulle Alpi occidentali. Nel corso della giornata, i fenomeni dovrebbero spostarsi sui rilievi centrali e orientali e gli acquazzoni entro sera potrebbero raggiungere la pianura, soprattutto quella centro-settentrionale veneta. Bel tempo altrove. Temperature stazionarie, con massime tra 29 e 34 gradi. A Milano è previsto un temporale in tarda mattinata, seguito da schiarite e cieli sereni. Temperature tra 20 e 30 gradi. A Torino situazione inversa: tempo sereno durante il giorno e poi acquazzoni in serata. Termometro tra 19 e 32 gradi.