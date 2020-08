Castiglione della Pescaia, Ferragosto col divieto di gavettoni

No agli scherzi con palloncini e acqua nella località balneare toscana. Lo ha stabilito il sindaco con un’ordinanza che ha anche l'obiettivo di tutelare la quiete pubblica. Multe da 50 a 500 euro a chi non rispetta il provvedimento

Ferragosto col divieto di gavettoni a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Un provvedimento che nasce sia per tutelare la quiete pubblica, sia per evitare contagi da coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE). Lo ha stabilito, con un’ordinanza, il sindaco della località balneare toscana Giancarlo Farnetani.