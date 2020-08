Meteo, le previsioni di giovedì 13 agosto

Le previsioni al Nord

Al Nord, quindi, sarà una giornata instabile. In particolare, non si escludono temporali su Alpi e Prealpi. Atmosfera instabile su Valle d'Aosta e Piemonte e poi anche sui rilievi della Lombardia: su questi settori sono previsti rovesci che potrebbero sconfinare anche sulle pianure e raggiungere le città di Torino e Milano. Tempo più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve calo, con massime tra 31 e 35 gradi. I 35 gradi sono attesi soprattutto a Bologna e nei comuni vicini. Cielo coperto e rischio pioggia, come detto, a Milano e Torino, con il termometro che oscillerà tra 21 e 31 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro è previsto bel tempo quasi ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento, soprattutto nel pomeriggio, potrebbe registrarsi sui rilievi e lungo le coste toscane e laziali. Le temperature sono stabili, con massime tra 33 e 37 gradi. A Roma termometro tra 19 e 34 gradi, con cielo leggermente coperto. A Firenze allerta rossa per il caldo: previste punte di 37 gradi.