Monte Bianco, allerta per ghiacciaio in Val Ferret: restano criticità

Ghiacciaio Planpincieux: evacuata parte bassa della Val Ferret. FOTO

Il ghiacciaio Planpincieux sta attraversando un processo che si è già verificato in precedenza, come conseguenza del caldo estivo, anche prima degli effetti dovuti al cambiamento climatico", ha detto

all'AGI Renato Colucci, glaciologo e ricercatore presso l'Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar), commentando il possibile crollo del ghiacciaio Planpincieux sul Monte Bianco, che ha mobilitato interventi di evacuazione e prevenzione. Ma lo stato di allerta non sorprende dato che storicamente questi eventi estremi si sono succeduti diverse volte. Lo scorso anno in Svizzera sono bastate due settimane per fondere 800 milioni di tonnellate di ghiaccio, che hanno causato una violenta alluvione a Zermatt. "E' importante precisare - spiega Colucci - che ogni ghiacciaio presenta caratteristiche strutturali specifiche e peculiarità, che influiscono sul suo comportamento. Quello che è accaduto lo scorso anno in Svizzera è un classico esempio di evento

estremo che però rientra nella categoria di fenomeni naturali. Un'ingente quantità di acqua rimasta intrappolata da quella che si può considerare una diga naturale è fuoriuscita repentinamente provocando l'alluvione". L'esperto aggiunge che la conformazione del Planpincieux fa sì che la fronte del ghiacciaio si muova su un pendio ripido. Questo allarga naturalmente i crepacci e, unitamente alla aumentata fusione dovuta alle temperature estive più elevate, lubrifica la base del ghiacciaio, che può rompersi improvvisamente e trasportare ingenti valanghe di ghiaccio a valle.