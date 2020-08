Meteo, le previsioni di giovedì 6 agosto

Le previsioni al Nord

Per giovedì 6 agosto, al Nord è previsto sole prevalente e qualche pioggia. Dal mattino cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutta l’area, nubi su Friuli Venezia Giulia e Veneto, possibili piogge in Emilia Romagna. Nel pomeriggio locali temporali potrebbero interessare le Alpi Nord Orientali, bel tempo altrove. In serata qualche debole pioggia su Trentino e Veneto, stabile altrove. Temperature in calo con massime comprese tra i 29 e i 31 gradi. Venti moderati o forti da Nord Est e mari mossi o molto mossi. Sole a Milano e Torino, con temperature di 31 e 28 gradi.

Le previsioni al Centro

Prevalentemente sereno anche al Centro. La mattina qualche debole pioggia potrà riguardare la costa adriatica, ma altrove sarà soleggiato. Nel pomeriggio possibili piogge sui rilievi di Lazio e Abruzzo, cieli sereni sul resto dell’area. In serata è previsto tempo asciutto e cieli stellati. Temperature in diminuzione con massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Venti moderati da Nord Ovest e mari mossi o molto mossi. Per lo più soleggiato e 32 gradi sia a Roma sia a Firenze.

Le previsioni al Sud

Meteo variabile e pioggia al Sud. Al mattino possibili temporali in Puglia e in Calabria, con tempo più stabile sul resto delle regioni. Nel pomeriggio l’instabilità si allargherà su diversi settori, mentre sulla Puglia ci saranno anche temporali e acquazzoni. In serata ancora qualche pioggia sparsa. Temperature in discesa con massime comprese tra i 25 e i 29 gradi. Venti moderati da Nord Ovest e mari mossi o molto mossi. Possibili piogge e 30 gradi a Napoli, sole e 28 gradi a Palermo.