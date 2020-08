Meteo, le previsioni di mercoledì 5 agosto

E' in atto una sfuriata temporalesca da Nord a Sud con piogge violente, grandine e vento molto forte. Le temperature in qualche caso sono crollate di 15-20 gradi rispetto ai giorni scorsi. E anche mercoledì il maltempo non darà tregua al Centro Sud con allerta meteo in diverse regioni. Solo giovedì si ritornerà ad una quiete estiva ma con clima più gradevole e senza afa

Brividi di agosto in questi giorni davvero insoliti dal punto di vista meteo. La neve è caduta abbondante in Valtellina e fiocchi estivi sono caduti anche sulle Alpi centro orientali a quote medio alte. Pioggia e grandine hanno interessato molte regioni del Centro Nord, penalizzando maggiormente l’area adriatica. La perturbazione per quanto violenta è piuttosto veloce e si sposterà nel giro di 24-48 ore verso la Grecia. Mercoledì interesserà ancora le regioni del Centro Sud, da giovedì il tempo dovrebbe migliorare ovunque. Le temperature saranno in rialzo ma nelle media di stagione con massime fino a 32-34 gradi.

Le previsioni al Nord

Giornata soleggiata quasi ovunque con le ultime note instabili sulle coste della Venezia Giulia, Veneto e Romagna. Temperature in risalita di qualche grado con massime fino a 28 gradi.

Le previsioni al Centro

Ancora tempo perturbato sull’area adriatica, tempo migliore su quella tirrenica. Piogge forti sulle coste abruzzesi in sconfinamento anche nelle zone interne fino ai monti laziali. Massime in aumento con valori fino a 27 gradi (ma dove piovoso la colonnina di mercurio si fermerà a 20 gradi)

Le previsioni al Sud

Il Meridione sarà penalizzato dal passaggio della perturbazione che rinnoverà un’altra giornata di piogge (anche forti sulla Campania). Temperature in calo con 28 gradi a Palermo, ma solo 25 nel Salento.