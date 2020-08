Sold out sui treni da Milano al Sud Italia, è scontro Governo-Regioni

È quasi il tutto esaurito. Tra l'arrivo del mese di agosto, con l'esodo per le vacanze, e la stretta del ministero della Salute che ha chiesto di mantenere le norme sul distanziamento tornando a dimezzare i posti, non ci sono più biglietti. Toti: “L’ordinanza sul distanziamento sui treni non sta in piedi”. La sottosegretaria al ministero della Salute Sandra Zampa: “Se l'intento è fare il tutto esaurito per fare cassa secondo me hanno sbagliato i calcoli”

Frecciarossa sold out per andare da Milano verso il Sud Italia. La combinazione che ha portato all’inevitabile tutto esaurito è quella tra l’arrivo del mese di agosto, con annesso esodo per le vacanze, e la stretta del Governo che ha chiesto di mantenere le norme sul distanziamento sui treni. il governatore della LIguria Giovanni Toti: “L’ordinanza sul distanziamento sui treni non sta in piedi”. La sottosegretaria al ministero della Salute Sandra Zampa: “Se l'intento è fare il tutto esaurito per fare cassa secondo me hanno sbagliato i calcoli”.

Distanziamento e dimezzamento dei posti approfondimento Treni, Speranza firma ordinanza sull'obbligo di distanziamento Negli ultimi giorni il distanziamento sui treni come misura contro il contagio da coronavirus è stato al centro di un acceso dibattito tra Governo e Regioni. Prima le Regioni avevano ottenuto la sospensione di questa norma, ma una stretta del governo, con un'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, ha chiesto di reintrodurla. Il ministero chiede di mantenere alta la guardia con le misure anti contagio, ma il distanziamento sui treni significa un dimezzamento dei posti disponibili che per alcuni provoca ulteriori disagi. Assessore Lombardia: "La nostra ordinanza si basa su profonde valutazioni anche con la parte sanitaria" Su Repubblica protesta anche l’assessore ai Trasporti della Regione Lombardia, Claudia Terzi: "La nostra ordinanza si basa su profonde valutazioni anche con la parte sanitaria. Era necessaria anche per coordinarci con le altre Regioni del Centro-Nord sul trasporto pubblico in un momento delicato in cui il turismo si muove tra i nostri territori. Inoltre, ci confortavano gli ultimi dati epidemiologici". Terzi difende la Regione su una decisione legata a problemi anche di traffico ferroviario, per uniformare le regole tra regioni confinanti: "La Polfer fermava i convogli e imponeva di rispettare le norme lombarde più severe. I treni restavano bloccati anche per 80-90 minuti in attesa che la gente scendesse dai treni. Cosa che oltretutto non avveniva".

Liguria, Toti: "L'ordinanza non sta in piedi" approfondimento Trenitalia ai passeggeri: "50% posti". Italo cancella 8mila biglietti Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, è intervenuto sul tema in un’intervista sul Corriere della Sera, dicendo che a suo avviso l'ordinanza del governo sul distanziamento nei treni nazionali "non sta in piedi, crea allarme ingiustificato, è sbagliata nel merito e nel metodo". Toti critica soprattutto la metodologia con cui sarebbe stata imposta la decisione: "L'ordinanza è arrivata senza alcun confronto in una materia che è palesemente una materia concorrente, e francamente questo atteggiamento è inaccettabile. Se questo Paese è ripartito è soprattutto merito delle Regioni che si sono prese le responsabilità di scrivere le linee guida, in una notte drammatica che ancora tutti ricordano". Assessore Piemonte: "Non possiamo ripristinare il distanziamento" Intanto il Piemonte, dove il distanziamento sui treni non c’è più dallo scorso 10 luglio, ha fatto sapere che non è nelle condizioni di ripristinare il distanziamento a bordo dei mezzi pubblici, come previsto dall'ordinanza del ministro Speranza. "Ci faremo sentire presso il governo affinché la situazione venga sanata - ha detto l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi - Abbiamo migliaia di utenti che rimarranno a piedi, che non potranno svolgere la loro attività lavorativa e non potranno nemmeno andare in vacanza".