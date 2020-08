Liguria, l’isola Gallinara venduta per più di 10 milioni di euro

L’isola Gallinara, al largo delle coste liguri, è stata venduta. È costata più di 10 milioni di euro, trasferiti alle nove famiglie ex proprietarie dal magnate ucraino Olexandr Boguslayev. Si tratta dell’unica isola della Liguria e si trova di fronte ad Albenga e Alassio. Per la Gallinara è passata molta storia ma il suo nome lo deve alle galline.

L’acquisto è avvenuto da parte di una società di Montecarlo, la “Galinette”. Il proprietario di questa società sarebbe Olexandr Boguslayev, 42enne di origini ucraine e proveniente da una famiglia di ricchi industriali, residente nel Principato di Monaco e con cittadinanza ai Caraibi. I precedenti proprietari possedevano l’isola in comproprietà da più di 40 anni: nove famiglie liguri e piemontesi che, separatamente, hanno venduto anche le loro abitazioni costruite in cima all’isola per diversi milioni.

Un'isola ricca di storia

Per molti la Gallinara ha la forma di una testuggine. L’isola è alta fino a 87 metri e raggiunge i 470 metri in lunghezza e i 450 metri in larghezza. Qui è passata anche un po’ di storia: da Martino di Tours nel quarto secolo dopo Cristo a papa Alessandro III nel 1162, ed è stata la sede di una grande abbazia benedettina. Il suo nome lo deve al fatto che un tempo era popolata da galline selvatiche, ma poi divenne la residenza di famiglie e vescovi di Albenga. E nell’Ottocento venne acquistata per la prima volta dal banchiere di Imperia Leonardo Gastaldi.

Dai tedeschi all'ultima proprietà

Negli anni sull’isola è continuata a passare la storia. Durante la seconda guerra mondiale venne occupata dai soldati tedeschi, che ne fecero un fortino dove tenevano le armi. Proprio di fronte a quest’isola, nel 1947 affondò la motonave Annamaria, e persero la vita 44 persone, tra cui diversi bambini. Nel 1960 è stata poi acquistata dall’industriale genovese Riccardo Diana, che portò acqua ed elettricità sull’isola e vi costruì un porticciolo. Finché alla fine degli anni Settanta venne acquistata dalle famiglie piemontesi e liguri che oggi hanno deciso di venderla a Olexandr Boguslayev.