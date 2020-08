Maltempo, allerta arancione in Lombardia ed Emilia-Romagna

In arrivo un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche che porterà su tutte le regioni settentrionali frequenti e intense precipitazioni

La Protezione civile ha emesso un'allerta arancione per maltempo in Lombardia ed Emilia-Romagna. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. In una nota si riferisce che una saccatura di origine nord-atlantica dalla Francia si sposterà nelle prossime ore sul nostro Paese. Il forte peggioramento delle condizioni meteorologiche porterà su tutte le regioni settentrionali frequenti ed intense precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, e si sposterà da domani sulle regioni del centro.