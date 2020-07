Meteo, le previsioni di mercoledì 29 luglio

L'anticiclone africano porta ancora caldo sull'Italia. Sole prevalente e cielo poco nuvoloso su tutto il Paese. Qualche temporale pomeridiano sui confini alpini orientali. Temperature molto alte in tutte le regioni

Nella giornata di mercoledì 29 luglio, l'anticiclone africano surriscalda l'Italia. Sole prevalente e cielo poco nuvoloso. Qualche temporale pomeridiano sui confini alpini orientali. Temperature molto alte in tutte le regioni ( LE PREVISIONI ).

Il meteo al Nord

Al Nord, a parte qualche occasionale temporale pomeridiano sui confini alpini orientali, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Valori massimi fino a 37°C in Emilia, oltre i 34°C sul resto della pianura, sotto i 30°C in Liguria. A Milano soleggiato con qualche nuvola, così come a Torino.

Il meteo al Centro

Al Centro, generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli, mari quasi calmi o calmi. Clima molto caldo. Valori massimi oltre i 33°C su tutte le regioni, picchi di 38°C in Toscana, 41°C in Sardegna. A Roma attesa una giornata di sole, così come a Firenze.

Il meteo al Sud

L'anticiclone africano garantirà una giornata prevalentemente soleggiata su tutte le regioni del Sud, con il cielo sereno o al più poco nuvoloso. Di giorno temperature fino a 33-34°C, anche oltre in Puglia e Sicilia. A Napoli splenderà il sole, così come a Palermo.