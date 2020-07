Caserma Piacenza, oggi l'interrogatorio al maresciallo Marco Orlando

Oggi ci sarà l'interrogatorio di garanzia per il maresciallo Marco Orlando, il comandante della stazione Levante di Piacenza al centro dell'inchiesta sui carabinieri. Dovrà rispondere alle accuse di una trans che ha raccontato che l'uomo l’avrebbe minacciata: "Mi diceva 'se non collabori ti rimando in Brasile'". Sarebbe stata obbligata a fare sesso in caserma e l’avrebbero anche picchiata.

Le accuse di minacce e violenza

"Se non collaborati ti fotto", "Se non collabori ti rispedisco in Brasile", "Se non collabori in un modo o nell'altro ti frego", "Se non collabori ti faccio cacciare dall'Italia, tanto non hai neanche il passaporto". Queste le parole che una trans brasiliana ha riportato, accusando di minacce e violenza il maresciallo Orlando. La collaborazione a cui si faceva riferimento era riferita a un rapporto sessuale. E avrebbe raccontato anche di un’altra trans, chiamata Nikita: "Quando venivano a casa di Nikita facevamo i festini. Orlando pagava le prestazioni sessuali con la cocaina. Un altro carabiniere piccolino è venuto a casa mia con il mio fascicolo in mano e mi ha chiesto sesso gratis".

"Obbligate a fare sesso con il maresciallo e con altri"

La trans aggiunge che quei festini si svolgevano anche in caserma: "C'era droga a go go, eravamo obbligate a fare sesso con il maresciallo e gli altri". E una notte l'avrebbero anche picchiata, erano in due: "Una sera mi hanno beccato in strada, volevano rompermi le scatole. Mi hanno portato ore in giro per i campi a cercare gli spacciatori e poi siamo finiti in caserma. Mi hanno chiusa dentro io ad un certo punto ho risposto in maniera aggressiva perché non avevo fatto nulla e mi tenevano là. Allora uno di loro mi ha dato una spinta e mi ha fatto cadere per terra".