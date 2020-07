Meteo, le previsioni di lunedì 27 luglio

La settimana inizierà nel segno del bel tempo da Nord a Sud: alta pressione e stabilità un po’ ovunque con temperature in aumento specialmente nelle regioni centrali e in quelle meridionali. Nei giorni successivi picchi di calore che potranno raggiungere i 40°C in alcune zone

Bel tempo, sole e temperature in aumento: inizia così una settimana che si preannuncia infuocata un po’ su tutta la penisola. Per lunedì 27 luglio è prevista al Nord alta pressione su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi al mattino sui settori prealpini. Al Centro giornata stabile e soleggiata con qualche annuvolamento diurno sulla dorsale toscana ma con fenomeni molto isolati. Al Sud giornata estiva su tutte le regioni eccezion fatta per qualche annuvolamento diurno in Appennino ma senza alcun fenomeno. Temperature in aumento in tutta Italia. Nei giorni successivi sono attesi picchi di calore che potranno raggiungere i 40°C in alcune zone (LE PREVISIONI).

Il tempo al Nord

Nelle regioni settentrionali sarà un lunedì di sole salvo qualche nuvola sulle Prealpi. A Milano giornata soleggiata ma con possibili nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 29°C. A Torino invece nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata ma con ampi rasserenamenti in serata. Nel capoluogo piemontese la massima sarà di 31°C, la minima di 18°C.

Il tempo al Centro

Possibili nuvole in Toscana dove non si escludono fenomeni locali, per il resto bel tempo in tutte le regioni centrali. A Roma sole splendente per l'intera giornata e temperature in aumento: la massima registrata sarà di 34°C, la minima di 18°C. A Firenze la situazione è pressoché identica con tempo stabile e termometro compreso tra 19 e 34°C.

Il tempo al Sud

Ad eccezione per qualche possibile annuvolamento diurno sul settore appennino, sarà una giornata estiva con tempo bello in tutte le regioni del Sud. A Napoli sole splendente per l'intera giornata con la massima registrata che sarà di 32°C e la minima di 20°C. Stesso discorso a Palermo dove ci sarà il sole per tutto il giorno. Nel capoluogo siciliano massima di 31°C, minima di 22°C. In generale, temperature in aumento in tutte le regioni.