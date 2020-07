Le previsioni meteo del weekend dal 25 al 26 luglio. VIDEO

Dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Centro-Nord ( FOTO ) nella giornata di venerdì, per il weekend di sabato 25 e domenica 26 luglio torna il sereno su quasi tutta la penisola. L’alta pressione in aumento sull’Italia porterà cieli prevalentemente soleggiati per tutto il fine settimana, ad eccezione di qualche temporale pomeridiano sabato sugli Appennini meridionali e sui rilievi del Molise, mentre domenica potrebbe piovere nel pomeriggio su confini alpini e zone limitrofe. Lunedì arriva invece l'anticiclone africano, che porterà caldo e afa ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni di sabato 25 luglio

Al Nord è attesa qualche foschia mattutina sulla pianura veneta e cielo con nubi sparse sui confini alpini alto atesini e friulani: possibili piovaschi nel pomeriggio. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature con valori massimi compresi tra 27 e 32 gradi. Al Centro e sulla Sardegna generali condizioni di bel tempo salvo una maggior nuvolosità sul Molise dove nel pomeriggio potrebbe scoppiare qualche isolato temporale sui rilievi. Di giorno temperature tra 27 e 32 gradi. Al Sud da iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso previsto un peggioramento pomeridiano sugli Appennini, specie tra Basilicata e Puglia, con qualche temporale o breve rovescio. Valori massimi tra 29 e 33 gradi.



Le previsioni di domenica 26 luglio

Al Nord bel tempo prevalente con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio potrebbero scoppiare alcuni temporali sui confini alpini. Temperature senza particolari variazioni. Al Centro e sulla Sardegna il rinforzo dell'alta pressione garantirà una giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno su tutte le regioni. Clima caldo, venti deboli, mari quasi calmi. Valori massimi oltre i 30-32°C su gran parte delle città. Al Sud generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Clima caldo ma gradevole.

La prossima settimana

Da lunedì arriva l’anticiclone africano. Il sole sarà prevalente per tutta la settimana a parte qualche temporale isolato sui confini alpini. Temperature in graduale ma inesorabile aumento con caldo intenso e afoso e punte di 38-40 gradi in Toscana nella giornata di martedì. Giovedì si dovrebbe raggiungere il picco d’afa: attese massime fino a 40 gradi a Firenze, 38 gradi a Bologna e fino a 36 gradi in città come Roma, Bari e Bolzano.