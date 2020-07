Genova, venerdì nero per lo sciopero di 4 ore di treni e bus

E' stato proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti per domani 24 luglio uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico per protestare contro il caos che da settimane tiene sotto scacco la città e la regione, per chiedere finalmente l’avvio di lavori infrastrutturali come la Gronda e un coordinamento regionale per migliorare tutta la viabilità locale.

I problemi di mobilità di persone e merci della Liguria sono da tempo al centro del dibattito politico e stanno creando molti attriti tra il Governo e gli enti locali.

Due giorni fa l’incontro nel capoluogo ligure tra la Ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli e il Comitato “Salviamo Genova e la Liguria” che si è risolto in una fumata nera mantenendo distanti le rispettive posizioni.

Orari e luoghi delle manifestazioni

Il raduno è fissato per le ore 8.30 in via Buozzi dove si sono dati appuntamento mezzi pesanti, corrieri, taxi, pullman e personale viaggiante dei treni e del trasporto pubblico. Il corteo partirà alle 10.30 e attraverserà via Buozzi, via Gramsci, la circonvallazione a mare, via XX Settembre e terminerà davanti alla Prefettura, dove sarà mantenuto un presidio fino alle 13.30.

Lo sciopero del trasporto pubblico coinvolgerà il personale Amt che si fermerà per quattro ore (dalle 11.30 alle 15.30) e quello di Trenitalia per otto ore (dalle 9 alle 17).

Saranno comunque garantiti i servizi minimi.