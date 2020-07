Meteo, le previsioni di giovedì 23 luglio. VIDEO

Temporali in arrivo su tutta la penisola. Precipitazioni previste prevalentemente al Nord, mentre al Centro-Sud l'alta pressione garantisce ancora tempo soleggiato e caldo in ulteriore intensificazione

Alternanza tra sole e nuvole nelle regioni settentrionali, con isolati rovesci e temporali, specie al pomeriggio, su Alpi, Prealpi, Appennino, pianura piemontese e, a fine giornata, anche sulle pianure di Lombardia e Veneto. A Milano cielo nuvoloso con precipitazioni, minima 24° e massima 31°. Alto in tutta la zona il rischio di nubifragi, grandine e violenti colpi di vento. Le temperature massime saranno stazionarie o in leggero calo con punte di 31-32°. A Torino, nuvoloso durante la mattinata e temporali in arrivo nel tardo pomeriggio, con temperature tra 20-27°.

Il tempo al Centro

Tempo stabile con cielo prevalentemente sereno al mattino, a parte qualche annuvolamento in Toscana. Temperature minime in leggero aumento. Nel pomeriggio tempo in generale soleggiato, con qualche velatura passeggera e addensamenti a ridosso dei monti e sull'alta Toscana. A Roma il tempo sarà sempre soleggiato, con temperature tra i 23° e 30°. A Firenze si prevede sole e qualche nuvola dal pomeriggio, con temperature che arriveranno sui 33°. Non si escludono locali rovesci sull'Appennino toscano e marchigiano. Temperature massime quasi stazionarie, fino a punte di 33-35° sul versante tirrenico.