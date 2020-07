Scuola, la Cgil: non ci sono le condizioni per il ritorno in presenza

Il segretario Francesco Sinopoli: "Inutile continuare a raccontare che le cose vanno bene, bisognerebbe essere onesti. I dirigenti scolastici sono a caccia di spazi e serve un organico straordinario che al momento non c'è". Uil: "Serve coesione, non propaganda"

"Oggi le condizioni per cui le scuole riaprano in presenza non ci sono: inutile continuare a raccontare che le cose vanno bene, bisognerebbe essere onesti. A causa del ritardo con cui il confronto è iniziato e la scarsità delle risorse la situazione delle scuole è drammatica. I dirigenti scolastici cono a caccia di spazi; serve un organico straordinario che al momento non c'è. La preoccupazione che sta nascendo è che siccome il tempo scuola si ridurrà si tornerà alla didattica a distanza". E' questo l'allarme lanciato dal segretario della Flc Cgil, Francesco Sinopoli. (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE)

Critiche al Ministro Azzolina

Sinopoli ha parlato nel corso della conferenza stampa "La scuola si fa a scuola" promossa da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda della scuola. Molte critiche sono state rivolte direttamente al Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, accusata di non aver gestito in questi mesi la situazione studiando piani concreti e attuabili per garantire la ripresa della scuola a settembre.

"La ministra Azzolina mente sapendo di mentire: chiedendo 80 mila posti non può illudere le famiglie facendo credere che ci saranno 80 mila assunzioni" ha detto la segretaria generale della Csil Scuola, Maddalena Gissi, che ha aggiunto "non ha voluto ascoltarci e siamo molto preoccupati. Le famiglie devono capire che siamo fermi al palo perché c'è stato un ritardo incolmabile”.

Uil Scuola: serve coesione, non propagnada

Un duro attacco al Governo arriva anche dal segretario generale della Uil scuola, Pino Turi che sottolinea la totale assenza di un piano di ripartenza aggravato dal fatto che il mondo della scuola non è coinvolto nelle decisioni. "La scuola é in questo momento come una casa che sta bruciando e la ministra Azzolina anziché chiamare i vigili del fuoco per spegnere l'incendio sta chiamano gli arredatori – ha dichiarato Turi - siamo esterrefatti dalla propaganda, siamo in una situazione di grande difficoltà e bisognerebbe essere coesi, ma la ministra dice che fa tutto lei. Intanto ogni giorno abbiamo dirigenti sconvolti e famiglie nell'incertezza".