Salento, turista aggredita da un lupo in un villaggio turistico

Attimi di terrore per una una donna di 47 anni in vacanza in un villaggio turistico sul litorale adriatico di Otranto, in Salento. La donna è stata aggredita da un lupo mentre faceva jogging nella pineta a ridosso della spiaggia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell'ospedale di Scorrano, le sono stati medicati graffi e morsi sulla parte bassa della schiena e alle gambe. Le ferite hanno reso necessario il ricorso a punti di sutura. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri (LEGGI ANCHE: Ritrovati in Georgia i più antichi resti del progenitore del lupo).