Ragazzi morti a Terni, custodia cautelare in carcere per Romboli

Secondo il gip Barbara Di Giovannantonio che indaga su Flavio e Gianluca, morti a 16 e 15 anni nel sonno a Terni nella notte tra il 6 e il 7 luglio, i due ragazzi conoscevano Aldo Maria Romboli e avevano già acquistato droga da lui nel mese di giugno. È quanto si legge nell'ordinanza di nove pagine che ricostruisce l’ultima serata dei due adolescenti.

Romboli frequentava spesso il parco

Grazie alle testimonianze dei ragazzini del quartiere, raccolte dagli inquirenti, è emerso che Romboli frequentava spesso quel parco, dove sono avvenuti gli incontri per la cessione delle sostanze stupefacenti. Tossicodipendente, seguito dal Sert che gli forniva la dose di metadone per la settimana, il pusher aveva deciso di venderne un po’ per ricavare i soldi necessari per acquistare cocaina. "Concreta e attuale pericolosità nel commettere delitti della stessa specie, a causa della dipendenza da cocaina". Con questa motivazione il gip di Terni ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere del 41enne indagato, per lui l’accusa è di morte come conseguenza di altro delitto.