L'ex giudice Francesco Bellomo torna agli arresti domiciliari

Il Tribunale del Riesame di Bari ha deciso che l'ex giudice del Consiglio di Stato torna ai domiciliari per il caso dei presunti maltrattamenti su quattro donne, tre ex borsiste e una ricercatrice della sua Scuola di Formazione. Secondo l'accusa, Bellomo imponeva loro dress code e codici di comportamento, e avrebbe compiuto un tentativo di estorsione nei confronti di un'altra ex corsista per averla costretta a lasciare il lavoro in una emittente locale

Francesco Bellomo deve tornare agli arresti domiciliari. È la decisione del Tribunale del Riesame di Bari sull'ex giudice del Consiglio di Stato. Bellomo era stato implicato nella vicenda di presunti casi di maltrattamento su quattro donne, tre ex borsiste e una ricercatrice della Scuola di Formazione da lui diretta. Per l'accusa, l’ex giudice imponeva loro dress code e codici di comportamento, e avrebbe persino tentato una estorsione nei confronti di un'altra ex corsista costringendola a lasciare il lavoro in una emittente locale. Bellomo risponde anche di calunnia e minaccia nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, all'epoca vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

I domiciliari un anno fa approfondimento Milano, Francesco Bellomo: aperta inchiesta per abusi su 4 studentesse I domiciliari per Francesco Bellomo erano scattati un anno fa, il 9 luglio 2019. Ma dopo 20 giorni era stato rimesso in libertà dopo che il tribunale della Libertà di Bari aveva riqualificato i reati da maltrattamenti in concorso in tentata violenza privata aggravata e stalking, e da estorsione in violenza privata. I giudici avevano dunque sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella del "divieto temporaneo, per la durata di 12 mesi, di esercitare attività imprenditoriali o professionali di direzione scientifica e docenza, interdicendogli in tutto le attività ad esse inerenti". Ora però il Tribunale del Riesame è tornato nuovamente sulla decisione e ha nuovamente disposto gli arresti domiciliari per l’ex giudice.