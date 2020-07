Meteo, le previsioni di venerdì 10 luglio. VIDEO

L’anticiclone sta al massimo della sua forza ma nel weekend sono previsti nuovi temporali (soprattutto al Nord). Nelle prossime 24 ore, l’alta pressione proteggerà ancora il nostro Paese con cielo sereno e caldo in ulteriore aumento. Previsti picchi di 36 gradi in Pianura padana, Toscana, Puglia e Sardegna

Un campo anticiclonico continuerà a proteggere quasi tutta l'Italia fino a sabato pomeriggio. Seguirà un nuovo attacco dal Nord Europa che interesserà soprattutto le regioni nord orientali e il medio Adriatico.

Venerdì il picco di calura

Le temperature saliranno ulteriormente raggiungendo valori di 36 gradi sulla Pianura Padana, la Toscana, in Sardegna e Puglia. Sul resto delle regioni si arriverà attorno ai 30-33 C (ad esclusione della Liguria e dei litorali). Da sabato pomeriggio le cose cambieranno. Aria fresca dal Nord Europa si tufferà sul Mediterraneo entrando dalla porta della Bora. Rovesci e temporali dalle Alpi scenderanno a macchia di leopardo su tutte le pianure del Nordest e della Lombardia entro sera e notte. L’arrivo della Bora e del Grecale favorirà un nuovo abbassamento delle temperature che perderanno circa 7-10 C rispetto a questi giorni. Domenica il tempo migliorerà rapidamente, ma con un clima ventoso.

Le previsioni al Nord

Giornata soleggiata e calda. Dal pomeriggio sono previsti temporali sui rilievi alpini n sconfinamento alle alte pianure lombarde. Masime in aumento con picchi di 33-34 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata estiva in pianura e sui litorali. Mattinata di bel tempo anche sui rilievi appenninici ma dal pomeriggio saranno possibili scrosci di pioggia e temporali. Massime calde tra 30 e 33 gradi.

Le previsioni al Sud

Giornata all’insegna del bel tempo e del caldo estivo. Nuvole pomeridiane in Appennino con isolati acquazzoni sui rilievi della Calabria. Massime stazionarie comprese tra 28 e 32 gradi.