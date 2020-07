Meteo, le previsioni di mercoledì 8 luglio. VIDEO

Dopo la veloce sfuriata di vento e temporali, da mercoledì l’anticiclone africano tornerà sulla scena con tanto sole e clima sempre più caldo. L’estate mostrerà il suo volto migliore almeno fino a sabato. In base alle ultime elaborazioni sembra che nel weekend sia in arrivo una nuova irruzione di bora e grecale con temporali e grandinate al Nord

Fino a sabato l’anticiclone africano sarà il padrone di casa. Le temperature continueranno a crescere ed entro sabato, in qualche caso potrebbero sfiorare i 38 gradi. Il Ministero della Salute ha diffuso un decalogo con i consigli per affrontare al meglio queste giornate bollenti (LEGGI QUI) Questa fase di caldo bollente durerà almeno 3-4 giorni. Le aree più interessate dall’afa saranno la Pianura Padana, le zone interne del Centro la Puglia e la Sardegna. Ma in generale un po' ovunque si risentirà dell’aumento delle temperature accompagnate anche da un aumento dell’umidità.

Sorpresa nel weekend

Ma nel fine settimana ci potrebbe essere una sorpresa: è prevista una nuova irruzione instabile con l’arrivo di vento forte di bora al Nord-Est e nuovi temporali. L’estate continuerà a zoppicare: uno stop and go tra bel tempo e forte instabilità è prevista per un periodo abbastanza lungo.

Le previsioni al Nord



Mercoledì la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Nuvole a ridosso di Alpi e Appennino ma senza piogge. Guarisce il tempo anche sul versante orientale con temperature in rialzo emassime comprese tra 26 e 30 gradi.

Le previsioni al Centro

Bella giornata di sole anche sulle regioni centrali con modesti annuvolamenti in Appennino ma senza conseguenze. Variabilità anche in Sardegna ma in un contesto asciutto e in prevalenza soleggiato. Massime in aumento con valori fino a 30 gradi.

Le previsioni al Sud



Giornata estiva al Sud con tempo stabile e soleggiato con poche nubi a ridosso dei rilievi. Temperature in temporaneo lieve calo ma comunque in linea con il periodo (29-31 gradi)