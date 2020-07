Ft: "Bond legati alla 'ndrangheta venduti su mercati internazionali"

Secondo il quotidiano economico economico-finanziario obbligazioni per un miliardo sarebbero state piazzate tra il 2015 e il 2019. In un caso ad acquistarle sarebbe stata Banca Generali

Bond che sarebbero riconducibili alla ‘ndrangheta sono stati venduti a investitori internazionali tra il 2015 e il 2019. Lo scrive il Financial Times, dopo aver visionato documenti finanziari e legali riservati. In un caso, secondo il quotidiano economico-finanziario londinese, i titoli sono stati acquistati anche dalla Banca Generali, in una transazione con servizi di consulenza forniti dal gruppo contabile EY.