Meteo, le previsioni di lunedì 6 luglio. VIDEO

Da lunedì l’anticiclone africano si riprenderà la scena anche se gli strascichi dell'ultima perturbazione porteranno blitz temporaleschi al Sud e, in serata, anche al Nord Est. In settimana l’estate entrerà nel vivo con tempo soleggiato e clima sempre più caldo

Il meteo della prossima settimana avrà come protagonista l’alta pressione. Già da lunedì assisteremo ad un netto miglioramento del tempo su tutta la Penisola con temperature in crescita. Saranno ancora possibili dei temporali al Sud e, in serata, non è escluso un rapido blitz piovoso al Nord Est e sul medio Adriatico con la temporanea entrata della bora. Ma tutto finirà in poche ore. L’estate nei prossimi giorni esibirà la sua forma migliore, con tanto sole e clima ogni giorno più caldo.

Le previsioni al Nord

Giornata soleggiata soprattutto sulle regioni occidentali. Dal pomeriggio-sera rapido peggioramento su Veneto e Friuli Venezia Giulia con temporali che interesseranno dapprima i rilievi per poi sconfinare anche in pianura. Temperature stazionarie e piuttosto elevate con massime comprese tra 30 e 34 gradi.

Le previsioni al Centro

Estate piena al Centro con prevalenza di cielo sereno ovunque. Nuvole pomeridiane in Appennino ma senza fenomeni. Dalla sera più ventoso co qualche pioggia su coste romagnole e marchigiane. Caldo con valori massimi compresi tra 29 e 32 gradi.

Le previsioni al Sud

La “vecchia” perturbazione non mollerà completamente la presa e porterà gli ultimi disturbi sul Cilento, la Calabria e la Sicilia orientale. Tempo buono altrove. Temperature diurne comprese tra 28 e 32 gradi.