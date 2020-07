Jesolo, picchiato per aver molestato clienti di un bar: tre denunciati

La vittima, un 38enne tunisino, aveva infastidito alcuni avventori di un locale in piazza Milano. Tra questi un gruppo di trentenni che lo hanno pestato provocandogli un grave trauma cranio-facciale: l’uomo è ricoverato in terapia intensiva e secondo i medici è in pericolo di vita. Gli aggressori, identificati grazie alle telecamere e ad alcune testimonianze, sono accusati di lesioni personali gravissime in concorso. Le reazioni sui social: “Esattamente quello che meritava”

Tre giovani trentenni di Jesolo sono stati denunciati per aver picchiato violentemente la notte dell’1 luglio un 38enne tunisino che, a causa delle lesioni riportate, è ricoverato in terapia intensiva in pericolo di vita all'ospedale di Mestre. La vittima del pestaggio, poco prima, aveva infastidito alcuni clienti seduti ai tavolini esterni di un bar di piazza Milano. Una vicenda che è rimbalzata sui social network, dove diversi utenti - riporta il Corriere del Veneto - si sono schierati dalla parte degli aggressori con commenti come “Fatto bene” o “Esattamente quello che meritava”. "Il momento delicato richiede attenzione anche nelle considerazioni che si possono fare - ha commentato il sindaco Valerio Zoggia - Dichiarazioni mi riserverò di farle solo dopo aver incontrato i capigruppo del consiglio comunale con i quali mi confronterò per individuare una presa di posizione congiunta".

L’aggressione L’episodio è avvenuto intorno alle 3.50 della notte tra l’1 e il 2 luglio nella zona di piazza Milano. Il 38enne, a torso nudo e in stato di ebbrezza, passando davanti a un bar ancora aperto ha preso di mira gli avventori con insulti, minacce, e lanciando una bottiglietta in vetro che però non ha raggiunto nessuno. Molestie e provocazioni sarebbero durate per un po', fino a che dai tavoli si è staccato un gruppetto di 4-5 giovani che, raggiunto l’uomo, lo hanno massacrato di botte per poi fuggire. La vittima ha riportato un grave trauma cranio-facciale ed è stato trovato sul posto dai carabinieri steso a terra, sanguinante e in gravi condizioni.