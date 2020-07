Lite condominiale a Lucca: preso latitante che deve scontare 7 anni

La polizia accorre per una banale lite tra due uomini in un palazzo di Lucca, in viale Castracani, mentre identifica i presenti scopre che fra loro c'è un cittadino marocchino di 41 anni su cui pende una sentenza di condanna a 7 anni di carcere da scontare.

La condanna è per spaccio internazionale di droga e riguarda fatti commessi a Bologna. L'uomo, quindi, è stato portato in carcere in esecuzione della sentenza della corte di appello di Bologna.