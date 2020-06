Maxioperazione contro il traffico di droga fra Italia e Albania. FOTO

La DIA di Bari e le Autorità Albanesi, con l'ausilio della Criminalpol, dell'Ufficio di Collegamento Interforze di Tirana e della Polizia Albanese, stanno eseguendo 37 arresti per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini sono state sequestrate circa tre tonnellate e mezzo di droga tra marijuana, cocaina ed hashish, per un valore di oltre 40 milioni di euro e corrispondenti a circa 7 milioni di dosi. Sono in esecuzione anche decreti di sequestro per un totale di 4 milioni di euro