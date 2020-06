Meteo, le previsioni del 24 giugno. VIDEO

Mercoledì 24 giugno al Nord prevale il sole, in particolare nella prima parte della giornata. Qualche instabilità dal pomeriggio-sera interessa le Alpi e le Prealpi orientali con acquazzoni o temporali. Le temperature massime oscillano tra i 26°C e i 31°C. Tempo soleggiato con qualche velatura in serata a Milano, con allerta meteo per vento. Nessuna perturbazione e cieli sereni alternati a nubi sparse a Torino dove si registra una massima di 30°C.

Le previsioni al Centro

Sole e cieli sereni in gran parte delle regioni centrali fatta eccezione per le aree adriatiche con qualche temporale pomeridiano sui settori interni appenninici. Le temperature oscillano con massime comprese tra i 27°C e i 32°C. Sole splendente a Roma con cielo sereno per tutta la giornata e una temperatura massima di 31°C. Caldo e tempo soleggiato anche a Firenze dove si sfiorano i 32°C, qualche addensamento nuvoloso arriva in serata.