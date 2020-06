Bibbiano, chiesto processo per 24 persone per presunti affidi illeciti

Tra gli imputati dell'inchiesta "Angeli e demoni" ci sono il sindaco Andrea Carletti, Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali dell'Unione comunale, la psicoterapeuta Nadia Bolognini e il marito Claudio Foti. L'udienza è fissata per il prossimo 30 ottobre

La Procura di Reggio Emilia ha chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone nell'ambito dell’inchiesta "Angeli e demoni" su presunti illeciti nell'affido di minorenni in Val d'Enza. L'udienza è stata fissata per il prossimo 30 ottobre. Tra gli imputati ci sono Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali dell'Unione comunale, la psicoterapeuta Nadia Bolognini e il marito Claudio Foti della onlus Hansel & Gretel, il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti.

Bibbiano al centro della campagna elettorale

In seguito tutto questo è diventato uno dei temi della campagna elettorale per le Regionali in Emilia-Romagna, con la Lega e le Sardine a contendersi le piazze di Bibbiano, diventato il municipio simbolo del presunto scandalo per il coinvolgimento del primo cittadino. Carletti, che risponde di reati legati al suo ruolo di amministratore, e non, quindi di fatti che coinvolgono direttamente i minori, inizialmente era finito ai domiciliari ma ora è libero dopo la pronuncia della Cassazione sulle misure.

Il centrodestra: “Sinistra ha cercato di insabbiare”



La notizia delle 24 richieste di rinvio a giudizio ha scatenato i commenti dei big di centrodestra Il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma: "Su Bibbiano attendiamo le sentenze, come è giusto che sia, ma dal Pd e dintorni dovrebbero farsi un esame di coscienza per l’arroganza e la superficialità con cui hanno liquidato il dolore di troppe famiglie”. Giorgia Meloni (FdI) rincara: "La nostra battaglia per chiedere verità e giustizia non era campata in aria. La sinistra ha tentato in tutti i modi di minimizzare e insabbiare lo scandalo Bibbiano”. Per Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, "occorre che le responsabilità siano accertate una a una, perché così deve agire uno Stato di diritto, di fronte a vicende che hanno distrutto intere famiglie”.