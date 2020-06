Meteo, le previsioni di martedì 16 giugno. VIDEO

L’anticiclone non riesce ad espandersi sull’Italia e il maltempo (alternato a qualche pausa più soleggiata) continua ad interessare molte regioni. Nei prossimi giorni sono attese due nuove perturbazioni che aggrediranno dapprima il Nord per poi scivolare verso il Centro Sud

L’Italia continua a subire gli effetti di perturbazioni atlantiche che portano condizioni di tempo spiccatamente instabile su molte regioni. L’alta pressione non riesce a proteggere a dovere il nostro Paese dal maltempo. Martedì 16 avremo ancora tempo a tratti perturbato, con la possibilità di temporali di calore sulle zone alpine, in locale sconfinamento verso le aree limitrofe. Anche al Sud non mancheranno rovesci temporaleschi, che potranno essere intensi su Campania, Calabria, Puglia e Basilicata. Da segnalare anche forti venti di Maestrale lungo le coste.

Timida estate da giovedì

Da giovedì 18 a sabato 20 assisteremo ad un timido tentativo dell’alta pressione africana di spostarsi verso l'Italia, Questo movimento porterà ad un temporaneo miglioramento del tempo in particolare sulle regioni centro-meridionali, dove le temperature saliranno a valori quasi estivi. Discorso diverso invece per il Nord, dove si continuerà a registrare una maggior incidenza temporalesca, anche se i fenomeni tenderanno a rimanere confinati sempre più verso le regioni alpine e prealpine.

Le previsioni al Nord

Tempo variabile sulle regioni settentrionali con nubi sparse e schiarite. Piovoso nel pomeriggio su Alpi e Prealpi con locali sconfinamenti fino in pianura. Massime stabili con valori comprese tra 24 e 28 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata di sole sull’area tirrenica. Situazione più complessa nelle zone interne e monti appenninici con piogge pomeridiane che potrebbero arrivare fino alla costa adriatica. Massime stabili e gradevoli con valori compresi tra 23 e 28 gradi.

Le previsioni al Sud

Poche nubi al mattino, poi da metà giornata temporali anche forti su Basilicata, Puglia, entroterra campano e calabrese. Tanto sole in Sicilia e Sardegna. Massime stabili con valori fino a 26-27 gradi.