Incendio Piacenza, in fiamme capannone a Pontenure: densa nube di fumo

Numerose squadre dei Vigili del Fuoco di Piacenza sono al lavoro per domare un grosso incendio divampato nel primo pomeriggio in un capannone nella zona logistica Xpo alla periferia di Pontenure. Gli operai e i lavoratori all'interno sono stati tutti evacuati. Anche in città, a una decina di chilometri di distanza, è ben visibile la densa colonna di fumo nero che si è sollevata a casa del rogo.

Ignote le cause, indagini in corso

Al momento non si conoscono ancora le cause, e le operazioni di spegnimento sono in corso. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche mezzi del 118 in soccorso di eventuali persone rimaste ferite o intossicate.