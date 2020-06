A1, completato lo scavo della galleria Santa Lucia

"In queste settimane siamo confidenti di trovare un componimento della questione" della concessione autostradale "con il Governo", ha detto Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, alla cerimonia per l'abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria: un'opera da 1 miliardo di euro che dall'estate 2021 consentirà lo scorrimento su tre corsie da Calenzano a Barberino di Mugello, in direzione di Bologna

Abbattuto l'ultimo diaframma della galleria a tre corsie più lunga d'Europa, una delle 5 più grandi al mondo, una misura di grandezza che vale anche per la fresa chiamata come l'infrastruttura sull'A1, Santa Lucia. Per 3 anni la macchina e 450 persone hanno lavorato sotto terra, tra Calenzano e Barberino. Il cantiere si è solo fermato brevemente per il Covid e, quando è ripartito, siamo venuti più raccontarlo.

Inaugurazione dell'opera in estate 2021

“L'opera, la naturale prosecuzione di Valico, sarà inaugurata al traffico nell'estate del 2021 e consentirà una riduzione dei tempi di percorrenza tra il Nord e il Sud del Paese.” Per la società Autostrade non c'è investimento, questo dal valore di un miliardo, non c'è progetto o inaugurazione che possa prescindere da quanto accaduto due anni fa sul ponte Morandi.

Tomasi: "Bene che Governo si occupi di infrastrutture"

“La tragedia di Genova che capitò il 14 agosto del 2018 con 43 persone che persero la vita fa parte delle decisioni che noi ogni giorno prendiamo”. Roberto Tomasi, AD di Autostrade, aggiunge che la tragedia ha cambiato la pelle della società: il monitoraggio della rete, la programmazione di investimenti e manutenzioni per 7 miliardi e mezzo entro il 2023. Quanto fatto e promesso sarà sufficiente per chiudere la trattativa sul rinnovo delle concessioni? “Mi ha fatto molto piacere leggere che il Primo Ministro si occuperà a brevissima scadenza del caso Autostrade per l'Italia. Un rilancio delle infrastrutture, un ammodernamento è quanto mai opportuno", risponde.