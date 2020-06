Coronavirus, il bollettino della protezione civile del 9 giugno

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.062, per un totale di 168.646. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 263, cioè 20 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 4.581 (-148). Sono invece 28.028 le persone in isolamento domiciliare (-1.690). I tamponi sono finora 4.318.650, in aumento di 55.003 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.675.689, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. In Abruzzo, nella giornata odierna, si è verificato un solo decesso. La Regione Sardegna, invece, segnala un ricalcolo dei casi comunicando un caso in meno. La provincia di Bolzano e 5 regioni - Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Calabria - non hanno nuovi casi.

I dati regione per regione

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, le persone attualmente positive sono:

18.297 in Lombardia

3.671 in Piemonte

2.156 in Emilia-Romagna

1.004 in Veneto

628 in Toscana

249 in Liguria

2.570 nel Lazio

992 nelle Marche

675 in Campania

613 in Pugli

81 nella Provincia autonoma di Trento

853 in Sicilia

128 in Friuli Venezia Giulia

567 in Abruzzo

95 nella Provincia autonoma di Bolzano

29 in Umbria

54 in Sardegna

8 in Valle d’Aosta

68 in Calabria

120 in Molise

14 in Basilicata.

Le vittime

Quanto alle vittime, se ne registrano:

16.317 in Lombardia

3.961 in Piemonte

4.185 in Emilia-Romagna

1.961 in Veneto

1.077 in Toscana

1.509 in Liguria

766 nel Lazio

992 nelle Marche

426 in Campania

526 in Puglia

464 nella Provincia autonoma di Trento

278 in Sicilia

340 in Friuli Venezia Giulia

451 in Abruzzo

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

76 in Umbria

131 in Sardegna

144 in Valle d’Aosta

97 in Calabria

23 in Molise

27 in Basilicata.