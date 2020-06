Coronavirus Veneto, per la prima volta nessun nuovo caso e zero morti

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus, nella giornata di oggi in Veneto non si registrano né nuovi casi di contagio né decessi. La Regione, una delle più colpite in Italia all’inizio della pandemia ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE ), assiste così a una brusca frenata dei numeri legati al Covid-19. I positivi restano fermi a 19.183 (1.085 quelli attualmente positivi al Covid) e i decessi a 1.954 tra morti ospedalieri e non. Una tendenza già anticipata dai dati di ieri sera che vedevano una crescita di 1 positivo e solo 3 decessi. Nella Regione, inoltre, circa 7mila alunni delle classi terza e quarta professionali si apprestano a tornare a scuola a giugno.

Zaia: domani parlo di fiere con ministro Gualtieri

approfondimento

Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. LIVE

Oggi il governatore Luca Zaia ha inoltre annunciato di avere in programma per lunedì un incontro con il ministro dell’Economia Gualteri per parlare della fase 3 e soprattutto delle fiere. "Per noi il sistema fieristico è una realtà irrinunciabile, attualmente in ginocchio - spiega - .Per Verona non fare Fieracavalli e gli appuntamenti d'autunno significa chiudere l'anno in maniera disastrosa".