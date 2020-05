Meteo, le previsioni di mercoledì 27 maggio. VIDEO

In questi giorni l’Italia è in buona parte protetta da un'area di alta pressione con tempo stabile, in prevalenza soleggiato e con un clima gradevole e mai troppo caldo. L'alta pressione però non riesce a inglobare tutte le regioni e aria più fresca e instabile interessa l’area adriatica, soprattutto quella meridionale. Fino a giovedì il tempo continuerà comunque ad essere in gran parte soleggiato, a parte qualche isolato e occasionale temporale su Molise e in Puglia. I venti cominceranno ad intensificarsi sempre di più sull’Adriatico centro-meridionale con raffiche fino a 80 km orari in Puglia. Non sono escluse mareggiate lungo le coste. Da venerdì il tempo peggiorerà in modo più incisivo e i temporali saranno frequenti su Alpi e Appennino. Da sabato 30 il clima comincerà a raffreddarsi e saranno possibili locali grandinate, anche di grosse dimensioni.

Le previsioni al Nord

Giornata piuttosto stabile e soleggiata con maggiore nuvolosità sulle Alpi occidentali e sul basso Piemonte. In queste zone saranno possibili rovesci pomeridiani. Massime stabili e comprese tra 22 e 27 gradi.

Le previsioni al Centro

Su tutte le regioni ampia variabilità ma con prevalenza di sole. Nuvole più insidiose sull’area adriatica e in Appennino ma senza fenomeni di rilievo. Qualche grado in meno ma temperature ancora gradevoli e comprese tra 22 e 26 gradi.

Le previsioni al Sud

Variabile sull’Adriatico e possibili rovesci pomeridiani sui rilievi appenninici. Prevalenza di sole altrove, specie sulle coste. Massime in lieve calo e comprese tra 22 e 26 gradi.