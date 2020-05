Leggiperme, un brano ad alta voce per chi non può vedere. L'iniziativa

Un capitolo, una fiaba, una poesia. Letti ad alta voce come fossero la parte di un audiolibro, o la favola prima della buonanotte. #LeggiPerMe è la campagna lanciata dall'Unione italiana Ciechi e Ipovedenti - che festeggia 100 anni di attività - in queste settimane di isolamento in cui tutti ci sentiamo più soli. Chiunque può partecipare, inviando un audio di massimo dieci minuti alla mail volontarilp@uiciechi.it. C'è tempo fino al 15 giugno e sul sito dell'iniziativa si possono consultare i dettagli per l'invio.

Come registrare un audio ottimale

Registrare è alla portata di tutti, perché qualunque smartphone ha l'applicazione "registratore" con cui creare file facili da condividere via mail. Per ottenere una buona qualità audio è preferibile parlare con gli auricolari con microfono incorporato. Un consiglio in più da parte della redazione di Sky tg24, che ultimamente sta montando molti servizi tg in smart working: per limitare l'effetto eco, se possibile chiudetevi in un armadio o in un stanza ristretta per registrare.

Carofiglio legge "Aria del tempo"

Testimonial di #LeggiPerMe è lo scrittore Gianrico Carofiglio, che nel video pubblicato in testa a questo articolo legge Aria del tempo, un racconto tratto dalla sua raccolta Passeggeri notturni, edita da Einaudi. All'iniziativa hanno già partecipato in tanti, con contributi di ogni tipo dalle favole di Esopo ai drammi di Shakespeare, dai romanzi classici ai testi di autori sconosciuti. Basta amare la lettura, e volerla condividere.