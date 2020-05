Foggia, migranti: sciopero braccianti contro regolarizzazione. VIDEO

A Torretta Antonacci, nel Foggiano, alcuni immigrati mobilitati dal sindacalista Usb Aboubakar Soumahoro manifestano per i loro diritti e contro lo sfruttamento. Una delegazione sarà ricevuta in Prefettura nel capoluogo di provincia. Alla protesta aderiscono anche i Verdi-Europa Verde e partecipano anche le Sardine

A Torretta Antonacci, nel Foggiano, alcuni braccianti immigrati, mobilitati dal sindacalista Usb Aboubakar Soumahoro, protestano contro la regolarizzazione temporanea e per avere diritti e dignità. Intanto una delegazione sarà ricevuta in Prefettura a Foggia. Allo sciopero dei braccianti hanno aderito anche le Sardine e i Verdi-Europa Verde. In una nota i co-portavoci Elena Grandi e Matteo Badiali hanno spiegato di essere al fianco dei lavoratori agricoli “in mobilitazione perché sfruttati nelle campagne italiane” e soprattutto dei migranti “colpiti dai non più tollerabili decreti sicurezza”.

La manifestazione a Foggia

Numerosi migranti hanno partecipato allo sciopero nel Foggiano con striscioni e cartelli nei quali chiedono rispetto e condizioni migliori. Lo slogan dello sciopero è "perché non marciscano i diritti", frase che compare scritta su un enorme striscione, mentre alcuni manifestanti sventolano fogli in cui si legge che "dignità e diritti non hanno scadenza".

Sciopero della spesa

"Come consumatori e consumatrici aderiamo allo sciopero della spesa, evitando di acquistare frutta e verdura, in solidarietà con gli invisibili che popolano le campagne". È la decisione dei Verdi-Europa Verde. "Il provvedimento sulle regolarizzazioni che ha visto la luce dopo settimane di schermaglie - hanno evidenziato - sottolinea ancora una volta come frutta e verdura vengano giudicati più importanti di un essere umano. A quest'ultimo, viene concessa l'elemosina di un diritto, a tempo ed escludendo buona parte dei migranti colpiti dai non più tollerabili decreti sicurezza. La politica non può ignorare chi chiede un salario dignitoso, il diritto a un medico di base, a un'abitazione dignitosa, a una vita umana".