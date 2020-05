Coronavirus, il bollettino della protezione civile del 19 maggio

I decessi totali registrati ad oggi sono 32.169. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.075, per un totale di 129.401. Per quanto riguarda i tamponi eseguiti, sono 3.104.524 in totale. Sono invece 1.999.599 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 226.699. Le vittime, in totale, sono 32.169, con un incremento di 162 decessi rispetto a ieri. Le persone attualmente positive sono 65.129 (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio.

I guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.075, per un totale di 129.401. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 716, 33 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 9.991 (-216). Sono invece 54.422 le persone in isolamento domiciliare (-1.175). Per quanto riguarda i tamponi eseguiti, sono 3.104.524 in totale (+63.158). Sono invece 1.999.599 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

I dati regione per regione Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, le persone attualmente positive sono:



27.291 in Lombardia

9.635 in Piemonte

5.330 in Emilia-Romagna

3.754 in Veneto

2.323 in Toscana

2.264 in Liguria

3.786 nel Lazio

2.128 nelle Marche

1.518 in Campania

204 nella Provincia autonoma di Trento

1.941 in Puglia

1.524 in Sicilia

600 in Friuli Venezia Giulia

1.389 in Abruzzo

308 nella Provincia autonoma di Bolzano

66 in Umbria

341 in Sardegna

49 in Valle d'Aosta

382 in Calabria

84 in Basilicata

212 in Molise.